Alex Sandro confia em boa apresentação da seleção contra a Argentina: ‘Será especial’

Figura constante na seleção brasileira desde as categorias de base, o lateral-esquerdo Alex Sandro soma 74 convocações, 40 partidas e dois gols marcados pela equipe verde e amarela. Convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos das Eliminatórias após três anos ausente – desde a Copa de 2022 -, o atleta de 34 afirmou que se sente um novato.

“Estar na seleção brasileira é sempre um momento mágico para todos. Independentemente se vim outras vezes, tem sempre aquele gostinho da primeira vez, é assim que estou me sentindo”, comentou o jogador do Flamengo à CBF TV. “São vários rostos diferentes dos que eu estava acostumado, sei que todos aqui estão fazendo um ótimo trabalho e dando o máximo de si, para que a seleção continue sendo a campeã que sempre foi.”

Depois de vencer a Colômbia por 2 a 1, em Brasília, o Brasil visita a Argentina, líder das Eliminatórias da Copa de 2026, em Buenos Aires. Para Alex Sandro, o confronto será especial. “Acho que o Brasil e Argentina mais especial vai ser esse próximo. Eu sempre gosto de dizer que o meu principal jogo é sempre o próximo.”

Para o lateral-esquerdo, a seleção tem condições de vencer a maior rival, mesmo fora de casa, e reverter o retrospecto recente negativo – foram três derrotas e um empate desde o último triunfo brasileiro, na Copa América de 2019. A partida será na terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

“Temos uma seleção preparada, com muitos jogadores jovens, experientes e campeões. Sempre que vim para a seleção, procurei fazer o meu melhor para ajudar meus companheiros e a equipe. Desta vez não é diferente.”

De volta ao Brasil após 13 anos atuando no futebol europeu, pelo Porto e pela Juventus, Alex Sandro se adaptou rapidamente ao Flamengo e manteve sua rotina de títulos. O lateral admitiu que a sensação de jogar no futebol brasileiro é diferente.

“Comentei com o (lateral) Danilo e com meus companheiros que tem emoções que só conseguimos sentir no Brasil. É realmente isso, principalmente jogando no Flamengo, sempre com o Maracanã lotado. É uma sensação diferente da que estava acostumado na Europa. Chegar num clube campeão, que está num bom caminho, facilitou muito a minha adaptação. Só tenho que agradecer ao grupo e à comissão, que me ajudaram”, comentou.

Em terceiro lugar nas Eliminatórias, com 21 pontos após 13 rodadas, o Brasil treinará em Brasília até segunda-feira, quando viajará para Buenos Aires para o compromisso da 14ª rodada diante dos argentinos.