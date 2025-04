Alex Márquez vence em Jerez e assume liderança da MotoGP

ROMA, 27 ABR (ANSA) – O espanhol Alex Márquez venceu o GP da Espanha de MotoGP neste domingo (27) pela primeira vez com sua Ducati na equipe Gresini. Fabio Quartararo na Yamaha, garantiu o segundo lugar, enquanto o italiano Francesco Bagnaia, no time de fabrica da Ducati, fechou na terceira colocação.

Outro piloto italiano com bom resultado foi Fabio Di Giannantonio, da Gresini Ducati, ficando atrás do espanhol Maverick Vinales, com sua KTM.

“Foi uma vitória maravilhosa. Nunca imaginei vencer pela primeira vez em Jerez, na Espanha, diante do nosso público”, comemorou Márquez.

Com o GP da Espanha, o catalão assumiu a liderança do campeonato, com 140 pontos, um a mais que seu irmão mais velho, o hexacampeão Marc Márquez (Ducati), que foi apenas o 12° em Jerez e tem 139. Bagnaia segue em terceiro, com 120 pontos.

Jerez de la Frontera recebeu a quinta etapa da temporada do campeonato de MotoGP 2025. A próxima prova será no circuito Bugatti em Le Mans, na França, em 11 de maio. (ANSA).