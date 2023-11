Álex Márquez surpreende e vence corrida sprint da MotoGP na Malásia; Bagnaia é 3º

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2023 - 10:18 Para compartilhar:

Apesar de não brigar pelo título da temporada, Álex Márquez mostrou o seu valor neste sábado ao vencer a corrida sprint da MotoGP, em Sepang, na Malásia. Ele surpreendeu ao terminar à frente de Jorge Martín e Pecco Bagnaia, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

“Hoje tinha uma missão, que era ganhar o sprint. Amanhã (domingo) temos possibilidades, temos um bom ritmo de corrida, mas não esperava isto no sprint. Esperava estar com os pilotos da frente, o Jorge e o Pecco, mas fiz tudo perfeito e estou feliz. Tivemos dificuldades nas últimas corridas, mas estamos aqui. Temos que manter o nível assim até Valência”, disse Márquez.

A expectativa era de chuva para a corrida sprint, mas o sol apareceu e o termômetro chegou na casa de 33ºC. Bagnaia se aproveitou das condições climáticas para fazer uma boa largada e assumir a liderança. O italiano parecia ter a vitória nas mãos, mas acabou desacelerando e cometeu alguns erros que custaram o primeiro lugar.

Márquez, que vinha fazendo uma excelente corrida, assumiu a liderança na sexta volta. Jorge Martín foi logo atrás e tomou o segundo lugar de Bagnaia. O espanhol ainda tentou pressionar, mas não conseguiu assumir a primeira colocação.

“Foi uma grande corrida, o ritmo foi excelente, estivemos sempre no limite. Tive um mau arranque e tentei recuperar posições, tentei gerir as primeiras duas voltas e depois aumentei o ritmo. Não consegui ganhar, mas estou feliz com o segundo lugar à frente do meu primeiro adversário. Feliz pela performance, espero poder lutar pela vitória amanhã”, disse Martín.

BAGNAIA É POLE

Bagnaia e Martín fizeram uma disputa intensa pela pole position para a corrida principal da Malásia. O italiano levou a melhor ao cravar 1min57s491, 0s058 à frente do espanhol, que caiu em sua última tentativa de largar do primeiro lugar.

Vencedor da corrida sprint, Álex Márquez largará em quarto lugar, atrás de Enea Bastianini, que teve um desempenho surpreendente na classificação. Marco Bezzecchi ficou em quinto.

Os pilotos voltam às pistas neste domingo, às 4h (horário de Brasília) para a corrida principal do GP da Malásia, no circuito de Sepang.

Confira o resultado da corrida sprint da Malásia de MotoGP:

1.º – Alex Marquez (ESP/Gresini)

2.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 1s589

3.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 3s034.

4.º – Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 3s242.

5.º – Brad Binder (AFS/KTM), a 3s310.

6.º – Jack Miller (AUS/KTM), a 4s318.

7.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 5s307.





8.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 5s501.

9.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 6s420.

10.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 7s241.

11.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 8s775.

12.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 9s995.

13.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini), a 10s067.

14.º – Augusto Fernández (ESP/KTM), a 10s643.

15.º – Pol Espargaró (ESP/KTM), a 11s005.

16.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 11s911.

17.º – Raul Fernández (ESP/Aprilia), a 13s591.

18.º – Miguel Oliveira (POR/Aprilia), a 15s058.

19.º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 16s015.





20.º – Iker Lecuona (ESP/Honda), a 23s484.

21.º – Marc Marquez (ESP/Honda), a 24s930.

22.º – Álvaro Bautista (ESP/Ducati), a 36s501.

23.º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 40s594.

confira o grid de largada para a corrida principal do gp da malásia:

1.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), com 1min57s491.

2.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 0s058

3.º – Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 0s099.

4.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), a 0s170.

5.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 0s296.

6.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 0s314.

7.º – Brad Binder (AFS/KTM), a 0s559.

8.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 0s589.

9.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 0s762.

10.º – Jack Miller (AUS/KTM), a 0s977.

11.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini), a 1s720.

12.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 4s357.

13.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 0s578.

14.º – Augusto Fernández (ESP/KTM), a 0s616.

15.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 0s830.

16.º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 0s949.

17.º – Pol Espargaró (ESP/KTM), a 1s064.

18.º – Raúl Fernández (ESP/Aprilia), a 1s132.

19.º – Miguel Oliveira (POR/Aprilia), a 1s147.

20.º – Marc Marquez (ESP/Honda), a 1s226.

21.º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 1s395.

22.º – Álvaro Bautista (ESP/Ducati), a 1s927.

23.º – Iker Lecuona (ESP/Honda), a 2s167.

