Alex Escobar, apresentador da Globo sofre acidente doméstico: “poderia ter sido pior”

Alex Escobar, apresentador da Globo sofreu um acidente doméstico e relatou o acontecimento em sua conta do Instagram. O apresentador do publicou fotos do estado que ficou o seu banheiro após um vidro cair e estilhaçar.

De acordo com Alex Escobar, o jornalista precisou levar alguns pontos e terá de se manter em repouso. Na publicação, que inclui uma foto da sua perna enfaixada após levar os pontos no corte, ele aproveitou para pedir cuidado aos perigos domésticos.

• Alex Escobar admite problemas com o filho: “A gente não está se falando”

• Filho de Alex Escobar desabafa em rede social e diz sofrer abusos do pai

• A mando da Globo, Galvão Bueno e mais nomes do esporte farão posts pago no Instagram

“Amigos, prestem atenção com vidro no boxe. Ontem caiu uma prateleira no chão e abriu uma fenda na minha perna. Alguns pontos e repouso é o resultado. Mas poderia ter sido pior. Precisamos ter atenção com os perigos em casa! Feliz natal pra geral!

”, escreveu Alex no post.

Nas fotos é possível ver a prateleira de vidro quebrada no chão, em vários estilhaços, e alguns utensílios também caídos no box do banheiro.