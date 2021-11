Alex elogia Sub-20 do São Paulo e projeta: ‘Com certeza, teremos bons jogadores para o time principal’ O Tricolor se classificou pela primeira vez em sua história para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O treinador comemorou a classificação e elogiou o nível dos atletas

Pela primeira vez em sua história, o São Paulo chegou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após a classificação, o treinador Alex de Souza, um dos maiores responsáveis pela campanha finalista, comemorou a vaga na decisão e ainda projetou a possibilidade de que os jogadores das categorias de base possam fortalecer o elenco principal.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!



Alex se mostrou feliz com o resultado alcançado pela equipe, e destacou a presença de bons nomes que podem fortalecer o time profissional.

– Estou muito satisfeito com o que aconteceu. Com certeza, teremos bons jogadores para o time principal – comentou o treinador.

Em seu primeiro ano como treinador do sub-20 são-paulino, o técnico já alcançou um resultado inédito. Para o comandante do time da base, vencer o Flamengo demonstra a qualidade do elenco.

– O Flamengo é um grande time e com atletas bem mais velhos. O Rogério (Ceni, técnico do time profissional) comentou comigo, após o primeiro jogo, que muitos jogadores do Flamengo participaram do Campeonato Carioca do ano passado, quando ele dirigiu o time. São dois anos ou mais de experiência, em comparação a maioria do nosso time – destacou Alex.

O Tricolor agora foca no Campeonato Paulista, deixando, momentaneamente, o Campeonato Brasileiro em segundo plano. No estadual, a equipe está em terceiro lugar do Grupo 15, com três pontos em três rodadas, e precisa melhorar de resultado para se classificar.

– A molecada está de parabéns pelo que fez no Brasileiro, mas agora é buscar a recuperação no Paulista e depois a gente pensa no adversário da final – alertou Alex sobre a situação difícil do time no campeonato.

E MAIS:

Na segunda-feira (8), o São Paulo recebe o XV de Piracicaba, em Cotia, às 15h, pela quarta rodada do Paulista.

O São Paulo só saberá quem enfrenta na final do Brasileiro no próximo domingo (7), após a partida entre Atlético-MG e Internacional, em Belo Horizonte. O primeiro jogo terminou em 0 a 0.

E MAIS:

Saiba mais