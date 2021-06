Alex Caruso, jogador da NBA, é detido no Texas por posse de maconha

Agente livre após o fim do contrato com o Los Angeles Lakers, o armador Alex Caruso foi detido na terça-feira no Texas por posse de maconha.

A polícia informou que o jogador tentou embarcar em um voo no aeroporto de Easterwood, em College Station, com um instrumento que serve para moer que continha resíduos da droga.

A espécie de moedor foi encontrado por agentes do aeroporto na bagagem de Caruso. Ele foi levado ao departamento de polícia do Texas, onde prestou depoimento, teve o seu caso registrado e depois foi liberado.

Caruso teve de pagar uma fiança de US$ 3 mil (R$ 14 mil) para ser solto, além de uma multa de US$ 552 (R$ 2.700) pela posse do instrumento de moer.

O armador está livre no mercado após o fim contrato com o Los Angeles Lakers e ainda não definiu o seu futuro, apesar da franquia da Califórnia ter intenção de segurá-lo. Na última temporada, Caruso, que é reserva, registrou médias de 6,4 pontos, 2,9 rebotes e 2,8 assistências.

