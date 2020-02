Alessandro Lo-Bianco, colunista de Sônia Abrão, alega armação por parte de jornalista

As coisas não andam muito boas para os colunistas do programa ‘A Tarde é Sua’, comandando por Sônia Abrão, na Rede TV!. Após Felipeh Campos ser acusado de um vazamento de áudio durante uma reunião interna do programa – e ser provado que ele não tinha nada a ver com isso, assim, retomando à atração -, agora foi a vez de o jornalista e colaborador do programa Alessandro Lo-Bianco ter seu nome exposto da mídia por conta de uma ameaça.

Nesta quarta-feira (19), segundo a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, a jornalista Fernanda Alves registrou um boletim de ocorrência contra o colunista de Sônia Abrão por ameaça, injúria e difamação. O motivo das ameaças se deve ao fato da publicação no blog de Fernanda, o FeFala, dados sobre a separação litigiosa de Lo-Bianco. Segundo a sentença condenatória, ele cometeu injúria por intolerância religiosa contra sua ex-mulher.

Ainda de acordo com a coluna de Feltrin, Fernanda anexou mensagens e provas contra Lo-Bianco para reforçar sua queixa na polícia. A jornalista também usou seus Stories, no Instagram, para falar sobre o caso e se mostrou segura das decisões tomadas. “Denunciar sempre é a melhor alternativa quando você se sente prejudicado, não quando você acha que é prejudicado”, disse ela em um dos vídeos, dando a entender que seria para Alessandro.

A IstoÉ Gente entrou em contato com Alessandro Lo-Bianco para ele dar a sua versão do caso. Assim como Felipeh Campos alegou na época do vazamento do áudio, Lo-Bianco reiterou que tudo não passa de armação com a intensão de prejudicá-lo.

“É uma grande armação baseada em mentiras pra ganharem mídia. A jornalista disse em entrevista ao Feltrin que retirou meu direito de resposta porque eu falava de criança e elas são protegidas pelo estatuto da criança e do adolescente. Pela imagem que eu encaminho do direito de resposta que ela publicou e retirar, como vocês podem ver não existe isso que ela diz. Ela fez isso apenas pra me prejudicar e deixar na matéria que eu não dei retorno. Isso configura fraude de matéria jornalística e ela será responsabilizada por isso”, desabafou o colunista.Alessandro ainda ressaltou que pediu para Fernanda Alves um direito de resposta após ela publicar sobre sua vida pessoal no blog, mas a mesma apagou sua publicação no blog. “A postagem dela que foi removida e o próprio Instagram disse sobre discurso de ódio, ou seja, ela quem me injuriava e não eu”, reforçou ele.

E continuou “Em momento algum xinguei ela por e mail apenas insisti para que retornasse com meu direito de resposta que ela tirou justamente porque ele já abria corrigindo uma informação inverídica que ela havia colocado na matéria de que eu teria sido condenado por agressão. Ela não só tirou a parte errada da matéria como deletou meu direito de resposta porque ele apontava justamente erros na matéria dela. Ela ficou com vergonha de mantê-lo. Deixou até hoje que eu não fui encontrado é isso configura que a matéria virou uma fake news, houve uma manipulação e uma fraude de matéria jornalística. Isso é crime”, concluiu Alessandro Lo-Bianco, que ainda deixou claro que está entrando na Justiça direto da esfera civil e criminal.

Segundo fontes, toda essa confusão ligada aos últimos acontecimentos relacionados aos colunistas do ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV! produzido pela produtora Câmera 5, não passa de uma armação para derrubar o programa.

Confira abaixo imagens enviadas por Alessandro Lo-Bianco onde mostra provas de tudo que falou para a IstoÉ Gente: