Alessandra Scatena sobre perda do marido: “A vida da gente dá uma reviravolta”

Alessandra Scatena, que perdeu o marido, Rogério Gherballi, para o novo coronavírus em julho deste ano, deu uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, falou sobre sua nova fase de vida pessoal e profissional.

Sobre o falecimento de Rogério, ela disse que tem aprendido a ser resiliente. “Passei por tanta coisa este ano. A vida da gente dá uma reviravolta de uma hora para a outra. E a gente acaba tendo que mudar o comportamento, o dia a dia. O trabalho foi um presente de Deus. Estava há mais de dez anos fora da mídia. Quando tive o Stefano, fui só mãe, dona de casa. E voltar para a TV foi maravilhoso para a minha cabeça. Mas tenho vivido um dia de cada vez, sem fazer planos. Conforme o tempo passar, vamos ver como passa a dor física e a do coração”.

Trabalhando atualmente como apresentadora na RedeTV!, Scatena falou de ser madrinha de projetos sociais: “É uma coisa que me faz muito bem, me realiza ter contato com o mundo real, ajudar uma comunidade, um asilo, uma creche. É revigorante fazer o bem. Dói ver as desigualdades e as dificuldades, mas a gente não pode deixar a dor tomar conta. Temos que criar forças e arregaçar as mangas”, concluiu.

