Alessandra Negrini recebe elogios ao posar de lingerie em hotel: ‘Gata demais’

Aos 53 anos, Alessandra Negrini voltou a arrancar suspiros nas redes sociais ao compartilhar fotos sensuais. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece usando uma lingerie preta e exibe as curvas no reflexo da janela de um hotel em Detroit, nos EUA.

“Fotos de hotel. Detroit, 22:13h”, legendou Alessandra, que está de férias desde o fim da novela ‘Travessia’, da Globo.

A postagem da famosa rendeu muitos elogios dos seguidores, como “Minha musa. Gata demais”; “Nossa, monumento você”;”Como pode ser tão linda assim?”, entre outros adjetivos foram deixados em seu perfil na web.

Veja abaixo a foto de Alessandra Negrini de lingerie:

