Alessandra Negrini para web com registros nua em Nova York

Alessandra Negrini continua levando seguidores à loucura com seus registros sensuais no Instagram. No último domingo (25), ela compartilhou uma sequência de vídeos que arrancou suspiros e recebeu quase 200 mil curtidas na rede social.

“NYC feelings [sentimentos de Nova York, em tradução livre]”, escreveu, na legenda. Nos registros, ela aparece nua, cobrindo o corpo apenas com uma almofada, e fazendo caras e bocas em frente à câmera. De férias das telinhas após o fim da exibição de “Travessia”, Alessandra também mostrou a paisagem nova-iorquina. Confira:

Nos 3,3 mil comentários, a musa recebeu elogios hilários de seguidores. “Pisa em mim, me humilha, me estrangula, me chuta, me atropela…”, pediu uma internauta. “Aí é duas descidas o submarino e explode”, ironizou outro. “O tempo passa e a Negrini fica mais bela”, constatou um terceiro.

