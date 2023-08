Alessandra Negrini justifica ausência nas redes sociais: ‘Timidez absoluta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 7:57 Compartilhe

Alessandra Negrini está mais ausente nas redes sociais nos últimos dias. Neste domingo, 6, a atriz explicou o motivo, revelando que está tímida neste período fora do trabalho. Ela está de férias desde o fim da novela “Travessia”, em maio deste ano.

Nos stories do Instagram, Alessandra desabafou: “Estou passando por um momento de uma certa timidez… Mentira, estou com uma timidez absoluta. Está difícil para mim ficar postando. Acho que por eu não estar trabalhando, não estar no ar, estou recolhida”.

“Estou cuidando da minha mente, do meu coração, da minha casa, dos meus familiares e outras coisinhas mais… Estou pensando muito. Mas juro que estou tentando me comunicar. Acho que isso vai passar”, completou a atriz.

