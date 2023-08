Alessandra Negrini faz desabafo sobre vida ‘fitness’: ‘Nem sempre é fácil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 6:39 Compartilhe

Alessandra Negrini usou o Instagram nesta quinta-feira, 3, para conversar com seguidores sobre sua motivação para manter hábitos saudáveis. Em um post na rede social, a atriz também publicou uma sequência de cliques praticando exercícios físicos.

“Nem sempre é fácil, às vezes dá aquele desânimo, não pensa que eu não sinto, hoje mesmo ‘tava’ osso”, começou ela, na legenda da publicação.

“Fazer dieta, por exemplo, parada que eu detesto. As demandas do dia a dia, casa, conta, os outros e assim vai. O que alivia: exercício, dança, música, meditação, deslocamentos, giros, caminhadas, mudança de perspectiva”, declarou.

E refletiu: “Tem mais coisa, muito mais até, agora que comecei a falar ‘tô’ pensando. As parcerias ajudam bastante, isso é verdade, pessoas que te acompanham no caminho. Enfim, você sabe o que te livra da chatice, do banal, do tenso, ‘tô’ falando daquilo que não depende de ninguém. Qual é a tua? Nem precisa responder pra mim, eu também ‘tava’ querendo desabafar.”

A reação do público não foi diferente do usual: nos mais de 6 mil comentários, Alessandra recebeu uma chuva de elogios. “Sim, eu sou ‘alessandrasexual'”, brincou uma internauta. “Não é exagero dizer que Alessandra Negrini é a mulher mais linda do Brasil”, escreveu outra.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias