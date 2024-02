Alessandra Negrini é destaque no pré-carnaval de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/02/2024 - 15:58 Para compartilhar:

A atriz Alessandra Negrini roubou a cena em mais um pré-carnaval em São Paulo neste domingo, 4, no desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, no centro da cidade.

O tradicional bloco completou 15 anos em 2024 e conta também com a presença do escritor Marcelo Rubens Paiva como padrinho.

Com um decote generoso, a atriz, que completou 53 anos em 2023, mostrou que ainda é uma das principais musas do carnaval paulistano.

Antes do desfile, a atriz contou nas suas redes sociais um pouco da história dela com o bloco, onde é Rainha.

“Nesses anos a gente passou por muitas modificações. O bloco era pequeno, era um grupo de amigos que queria festejar e ocupar a rua. Hoje é uma coisa muito grande, uma coisa importante pro carnaval e pra cidade que eu tenho muito orgulho de fazer parte”, disse.

Internautas reagiram nas redes sociais sobre a presença de Negrini:

alessandra negrini sendo a mais linda do mundo pic.twitter.com/fjRwo743jn — alice (@apegogn) February 4, 2024

