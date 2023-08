Alessandra Negrini comemora 53 anos no Maranhão e registros impressionam

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 5:37 Compartilhe

Alessandra Negrini encantou fãs nesta quarta-feira, 30, com um vídeo publicado em seu Instagram. O post é uma compilação de registros feitos pela atriz no Maranhão, onde comemorou seu aniversário de 53 anos na terça, 29.

Nos vídeos, Alessandra mostra um passeio pelas dunas do estado, com um pôr do sol encantador. Ela também posa de biquíni dentro de uma piscina. A publicação recebeu quase 650 mil curtidas de admiradores.

“Já dizia Zeca Pagodinho: judia de mim”, brincou um internauta, nos comentários. “Tá bom, Alessandra, já sabemos que você é a mulher mais sexy do Brasil”, elogiou outro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

