Alessandra Ambrosio posa sedutora em fotos de biquíni na natureza

Alessandra Ambrosio mostrou toda sua beleza e sensualidade em uma série de fotos de biquíni em seu Instagram, nesta quinta-feira (5).





A top model posou para as lentes usando um conjunto de cor âmbar, de uma coleção chamada “Spirits of the Forest” (espíritos da floresta, em português), de sua marca GAL Floripa.

Nos comentários, Alessandra recebeu uma série de elogios. “Sempre sensacional”, escreveu um seguidor. “Maravilhosa”, disse uma seguidora. E outro brincou: “As mães de plantas choram. Lindas fotos e coleção”.