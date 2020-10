Alerta ligado! Fluminense já sofreu nove vezes com a ‘lei do ex’ em 2020 Tricolor encara o Santos neste domingo e reencontra Luan Peres e Marinho; Yago Felipe foi o único que fez valer esta 'lei' em benefício do Flu

O Fluminense chegou aos seis jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, mas o empate por 2 a 2 com o Ceará na última rodada deixou um gosto amargo. Para tentar voltar aos trilhos de boas atuações, o Tricolor terá pela frente o Santos, no domingo, no Maracanã, quando deve reencontrar dois rostos conhecidos. São eles o zagueiro Luan Peres e o atacante Marinho. O time de Odair Hellmann não tem se dado tão bem quando o assunto é a famosa “lei do ex” nesta temporada. Em todas as competições, o Flu sofreu nove gols de atletas que já vestiram a camisa do clube.

A única vez que o Fluminense foi beneficiado pela “lei do ex” foi na vitória por 4 a 2 contra o Goiás, quando Yago Felipe marcou um dos gols para o Tricolor. Pedro, hoje no Flamengo, já balançou a rede duas vezes contra o ex-time, assim como o atacante Rafael Moura, do Goiás. Diego Souza, pelo Grêmio, Luciano e Benner, ambos do São Paulo, Marlon Freitas, do Atlético-GO, e Vina, do Ceará, também marcaram.

Quanto aos jogadores do Santos, ambos devem ser titulares. O atacante ficou fora dos últimos três jogos, mas pode retornar. Esta será a primeira vez que Luan Peres atua contra o Fluminense desde que deixou o clube com breve passagem em 2018. Antes de chegar às Laranjeiras, onde disputou três jogos, o zagueiro já havia encarado a equipe três vezes.

No caso de Marinho, ele já reencontrou o Flu em cinco oportunidades, marcando apenas um gol quando atuava pelo Vitória. Foram três empates e dois triunfos do Tricolor carioca. O jogador começou a carreira no clube, onde se profissionalizou em 2008. No entanto, ele acabou procurando a Justiça para deixar o Fluminense e fechar com o Internacional no mesmo ano.

Pelo lado do Fluminense, são seis jogadores com passagens pela Vila Belmiro. Matheus Ferraz, Yuri, Hudson, Nenê, Ganso e Felippe Cardoso.

Independentemente de encontros, a partida será um confronto direto entre as duas equipes, separadas por apenas um ponto na tabela, com o Santos em quinto e o Fluminense em sexto. Odair Hellmann teve a semana completa para treinar com os atletas e encerra a preparação no sábado, véspera do confronto. O jogo será às 16h, pela 18ª rodada.

Veja os gols sofridos pelo Fluminense por ex-jogadores em 2020:

Fluminense 1×2 Flamengo, Fluminense 1×1 Flamengo – Pedro

Grêmio 1×0 Fluminense – Diego Souza

São Paulo 3×1 Fluminense – Luciano e Brenner

Atlético-GO 3×1 Fluminense – Marlon Freitas

Goiás 4×2 Fluminense – Rafael Moura (2x)

Fluminense 2×2 Ceará – Vina

