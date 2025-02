Alerta de terremoto causa susto em moradores de SP e RJ

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 FEB – Moradores dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram surpreendidos na madrugada desta sexta-feira (14) por um alerta de terremoto enviado no sistema operacional Android, da multinacional Google.

A notificação indicava um tremor de magnitude entre 4.2 e 5.5 na Escala Richter, com epicentro a 55 km do município de Ubatuba, no litoral norte paulista. No entanto a Defesa Civil de São Paulo não detectou nenhum tremor de terra e disse não ter emitido nenhum alerta.

A mensagem foi enviada por volta das 2h para celulares com sistema operacional Android, gerando preocupação entre os usuários. “Podem ocorrer tremores leves no seu local. Estimativa inicial: magnitude de 5,5”, dizia o alerta recebido por moradores da cidade de São Paulo, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

“É bom deixar bem claro que não tem nada. Nós também recebemos esse alerta do Google, mas nossa base de informação legítima do estado, que é o Centro de Sismologia da USP [Universidade de São Paulo], não registrou nada”, disse o coordenador da Defesa Civil paulista, coronel Henguel Ricardo Pereira, à rádio CBN. (ANSA).