Ansai Ansa 25/03/2024 - 14:01

VENEZA, 25 MAR (ANSA) – As autoridades italianas informaram à ANSA que o alerta de bomba que provocou o isolamento da Piazza San Marco, em Veneza, era falso.

De acordo com o comandante da polícia local, Marco Agostini, as malas supostamente abandonadas foram deixadas temporariamente no local por dois turistas, que gostariam de ter mais liberdade para visitar a praça. (ANSA).

