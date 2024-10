AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2024 - 12:19 Para compartilhar:

Os alertas antiaéreos foram ativados na noite desta sexta-feira (11) em dezenas de localidades do noroeste de Israel após o disparo de “80 projéteis” a partir do Líbano, antes do feriado do Yon Kipur, informou o Exército.

“Foram identificados 80 projéteis vindos do Líbano em direção ao território israelense. Alguns projéteis foram interceptados” e “foram identificados projéteis caídos” em território israelense, disse o Exército em um comunicado.

