As autoridades ucranianas emitiram um alerta aéreo em todo o país nesta segunda-feira (24), coincidindo com a presença em Kiev de 13 líderes estrangeiros aliados, que viajaram à capital para reiterar seu apoio no terceiro aniversário da invasão russa.

“Perigo de mísseis em todo o território da Ucrânia!”, escreveu a Força Aérea ucraniana no Telegram, em referência à decolagem do avião russo Mig-31K, portador de mísseis.

