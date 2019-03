Alerrandro lembra época de torcedor e vibra com gols pelo Atlético-MG no Mineirão

Titular do Atlético no clássico contra o América graças à gripe de Ricardo Oliveira, Alerrandro realizou um sonho de infância neste domingo, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o adversário, no Mineirão. Agora artilheiro isolado do Campeonato Mineiro, com sete gols, o atacante de 19 anos lembrou a época em que frequentava a arquibancada do estádio.

“Era um sonho poder fazer um gol no Mineirão lotado. Eu via muita gente fazendo, vi o Luan decidindo jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil (vitória por 4 a 1 em 2014), eu estava na arquibancada. Eu me explodi, fui para torcida, para a galera, que os torcedores merecem mais que todo mundo”, comentou ainda eufórico na saída do gramado.

Os dois gols – um deles aos 45 minutos do segundo tempo para garantir a vitória – fizeram Alerrandro deixar para trás em números o titular Ricardo Oliveira. Até então, ambos estavam empatados com cinco gols no Estadual. Segundo o jovem atleticano, o apoio do veterano foi um dos fatores que influenciou no grande desempenho desta tarde.

“Todo mundo sabe que o goleador do Atlético é o Ricardo. Ele conversou comigo na concentração, me deu todo o apoio e pude fazer dois gols. Estou muito feliz. Agora é comemorar a vitória com minha família e com a torcida, que é o mais importante”, contou o atacante que fez a festa para mais de 43 mil torcedores.

A vitória sobre o América garantiu ao Atlético a liderança da primeira fase do Estadual. Com 25 pontos, o time do técnico Levir Culpi até pode ser alcançado em pontuação pelo Cruzeiro, que tem 22, mas não ultrapassado porque tem uma vantagem de 8 a 6 no número de vitórias. “A gente vinha jogando com este objetivo, de terminar na frente. Conseguimos e demos um passo importante na competição”, resumiu Levir Culpi.

O último duelo da primeira fase será contra o lanterna e rebaixado Tupynambás, às 21h30 da próxima quarta-feira, em Juiz de Fora. Na mesma data, o Atlético conhecerá seu adversário nas quartas de final do Mineiro.