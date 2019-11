Alerj: processos contra deputados demoram até um ano para chegar ao Conselho de Ética

Também procurado, o corregedor Jorge Felippe Neto negou que esteja sentando em cima da papelada ou haja corporativismo: “Não fiquei mais de uma semana (com os procedimentos)”.

Questionado sobre a morosidade da Mesa Diretora, o presidente da Alerj, André Ceciliano, não respondeu.

Agressão em audiência pública

Uma das representações, protocolada por seis parlamentares, tem como alvos os deputados do PSL Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch. A dupla é acusada de tumultuar uma audiência pública realizada na Uerj. Em vídeo, Knoploch foi flagrado dando um soco no rosto de um estudante. Na ocasião, alegou ter sido xingado.

Réus por corrupção são beneficiados com morosidade

Não é exclusividade dessa legislatura as representações contra deputados réus por corrupção não chegarem ao Conselho de Ética. Além do procedimento protocolado em novembro passado, contra os presos na Operação Furna da Onça, o mesmo aconteceu com os presos da Cadeia Velha (Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo). A legislatura passada chegou ao fim, um ano depois da representação, sem que a

papelada chegasse ao Conselho. Mesmo preso, o grupo continuou recebendo salários e benefícios. Como não foram cassados, continuavam com a prerrogativa de deputados.

Agora, a expectativa é de que se abra processo contra os réus da Furna da Onça. Segundo denúncia, André Corrêa é um dos que participaria de loteamento de cargos em órgãos públicos.

Só duas representações chegaram ao Conselho de Ética

Com o ano quase no fim, mas só duas representações chegaram ao Conselho de Ética. Uma, contra Rodrigo Amorim (PSL), por uma ‘vistoria surpresa’ no Colégio Pedro II. O caso foi arquivado. A outra, contra Alexandre Knoploch (PSL) e Eliomar Coelho (PSOL), que discutiram em plenário e quase chegaram às vias de fato.