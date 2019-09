Rio – A Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, na tarde desta terça-feira, o projeto dos deputados Zeidan Lula e André Ceciliano (PT) que autoriza a volta da antiga Geral ao Maracanã. Agora, o texto seguirá para sanção ou veto do governo do Rio.

A aprovação, no entanto, não garante a volta da Geral. O que fica estabelecido é a liberação para o retorno do setor, caso quem administre o estádio assim desejar.

Confira o texto do projeto e a justificativa:

Art. 1º – Fica autorizada, assim como a realização das obras de segurança, a retirada das cadeiras hoje existentes na parte inferior do estádio Mário Filho, o Maracanã. Art. 2º – As intervenções estão autorizadas para fim exclusivo de criação de setores populares com ingressos mais baratos no estádio, nos moldes da antiga “geral”.

Justificativa:

Patrimônio do povo brasileiro, em especial dos cariocas, o Maracanã necessita reforçar seus laços históricos com as parcelas da população de menor renda. A autorização para obras que venham a proporcionar o surgimento de setores com preços populares é o pontapé inicial para que o Maracanã reencontre a sua história e reforce os seus laços com seu povo, muitas vezes afastado pelo processo de elitização do futebol.