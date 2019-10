Alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquista pole no GP do Japão

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, superou seu companheiro de escuderia, o monegasco Charles Leclerc, e conquistou a pole position do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão deste domingo, em treinos classificatórios disputados apenas três horas antes do início da corrida, que começa às 14H10 locais (2H10 no horário de Brasília).

O segundo e terceiro lugar do grid de largada no circuito de Suzuka, onde será disputada a 17ª prova da temporada, ficaram com as Mercedes do finlandês Valtteri Bottas e do britânico Lewis Hamilton, líder do campeonato.

