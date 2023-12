Alemanha: Volkswagen acerta cortes de empregos para economizar 4 bilhões de euros em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 14:58 Para compartilhar:

A Volkswagen chegou a um acordo com os trabalhadores sobre cortes de empregos que ajudarão a marca principal a economizar até 4 bilhões de euros (US$ 4,37 bilhões) no próximo ano. A montadora alemã disse que pretende reduzir os custos com pessoal administrativo na marca Volkswagen em 20%, como parte da reestruturação que visa reduzir os custos do grupo em 10 bilhões de euros. Com a mudança, a marca pretende atingir a sua meta de rentabilidade de 6,5% até 2026 e contribuir com lucros de 10 bilhões de euros nesse mesmo ano, afirmou.

A marca estenderá seu plano de aposentadoria parcial aos funcionários nascidos em 1967 e manterá o congelamento das contratações, disse. Outras medidas incluem cortes nos tempos de desenvolvimento e melhorias nas aquisições. As reduções de pessoal começarão em janeiro, disse a montadora. Os analistas esperam que os lucros antes de juros e impostos da marca Volkswagen cheguem a 3,06 bilhões de euros este ano, antes de caírem para 2,28 bilhões de euros em 2024, de acordo com estimativas de consenso fornecidas pela FactSet. No ano passado, a marca registrou um Ebit de 2,65 bilhões de euros.

Os cortes de empregos ocorrem no momento em que a United Auto Workers nos EUA está recrutando trabalhadores na fábrica da empresa no Tennessee para se sindicalizarem em troca de salários mais altos. Fonte: Dow Jones Newswires.

