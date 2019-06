Alemanha vence Nigéria e é primeira a avançar às quartas da Copa feminina

A Alemanha conseguiu a primeira vaga para as quartas de final da Copa do Mundo ao vencer a Nigéria por 3 a 0, neste sábado em Grenoble, na França.

A capitã Alexandra Popp abriu o placar de cabeça aos 20 minutos. Sara Däbritz aumentou alguns minutos depois ao converter uma cobrança de pênalti. O terceiro gol alemão veio por meio de Lea Schüller aos 37 minutos do segundo tempo decretando a classificação. As campeãs do mundo de 2003 e 2007 vão enfrentar na próxima fase o vencedor do jogo entre a Suécia e o Canadá, que está marcado para segunda-feira.

A Alemanha segue com sua campanha 100% neste Mundial feminino. Na fase de grupos começou com duas vitórias tímidas de 1 a 0 sobre China e Espanha e fechou com uma goleada contundente de 4 a 0 sobre a África do Sul.

Desta vez, contra outra equipe africana, as alemãs voltaram a se mostrar sólidas, apesar de continuarem sem sua estrela Dzsenifer Marozsan, que sofreu uma fratura de um dedo do pé no início da competição.

Outra jogadora de destaque, Alexandra Popp, disputou com as nigerianas sua partida de núemro 100 vestindo a camisa da “Mannschaft”.

“Hoje foi um dia perfeito. Colocamos muita pressão nas nigerianas e o gol logo no início nos deu estabilidade,” disse ela à rede ZDF.

A segurança defensiva da Alemanha está sendo fundamental e até agora o time não sofreu nenhum gol nesta Copa.

O caminho a percorrer pelas alemãs é teoricamente favorável: não vão enfrentar nenhuma seleção do top 4 até a final da competição.

A Nigéria, 38ª do ranking da Fifa, ficou fora das quartas de final, fase que havia alcançado apenas uma vez em sua história no torneio, em 1999.

