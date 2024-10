Alemanha vence Holanda (1-0) e se classifica para quartas de final da Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2024 - 18:55 Para compartilhar:

A Alemanha se classificou para as quartas de final da Liga das Nações nesta segunda-feira (14), graças a um gol do estreante Jamie Leweling na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda, em Munique.

Leweling, lateral-direito de 23 anos do Stuttgart, achou que tinha aberto o placar aos 100 segundos de jogo, mas seu gol relâmpago foi anulado devido a um impedimento do ponta Serge Gnabry.

O jovem finalmente pôde comemorar no segundo tempo, quando aproveitou uma bola solta na área após uma cobrança de escanteio para mandar uma bomba no ângulo (63′).

Apesar das inúmeras lesões da ‘Mannschaft’ que continua seu processo de reconstrução sob o comando do técnico Julian Nagelsmann, a tetracampeã mundial atinge o seu objetivo de se classificar antecipadamente para as quartas de final da Liga das Nações faltando duas rodadas para o encerramento do grupo 3 da Liga A.

Com 10 pontos, a Alemanha tem a garantia de terminar em uma das duas primeiras posições de sua chave, que inclui também Holanda (5 pontos), Hungria (5 pontos) e Bósnia-Herzegovina (1 ponto).

Assim, os jogos em Freiburg contra a Bósnia-Herzegovina e de Budapeste contra a Hungria no mês de novembro, sem nada em jogo, servirão para Nagelsmann continuar a fazer ajustes e testar mudanças na equipe que pretende voltar a lutar por títulos tanto em nível continental quanto internacional.

