Alemanha vence Holanda (1-0) e se classifica para quartas da Liga das Nações

A Alemanha se classificou para as quartas de final da Liga das Nações nesta segunda-feira (14), graças a um gol do estreante Jamie Leweling na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda, em Munique.

Leweling, lateral-direito de 23 anos do Stuttgart, achou que tinha aberto o placar aos 100 segundos de jogo, mas seu gol relâmpago foi anulado devido a um impedimento do ponta Serge Gnabry.

O jovem finalmente pôde comemorar no segundo tempo, quando aproveitou uma bola solta na área após uma cobrança de escanteio para mandar uma bomba no ângulo (63′).

“Vencemos como equipe, fiz 1 a 0 e vencemos por 1 a 0, mas fomos bem e estou feliz por ter ajudado”, disse Leweling à rede ZDF. “Os holandeses são uma nação ‘top’, mas apesar disso fizemos um bom jogo. Aproveitamos bem as oportunidades que tivemos”.

Apesar das inúmeras lesões da ‘Mannschaft’ que continua seu processo de reconstrução sob o comando do técnico Julian Nagelsmann, a tetracampeã mundial atinge o seu objetivo de se classificar antecipadamente para as quartas de final da Liga das Nações faltando duas rodadas para o encerramento do grupo 3 da Liga A.

“O primeiro tempo foi o melhor que jogamos este ano”, disse Nagelsmann. “Fomos bem e cedemos muito pouco. Claramente merecemos vencer.”

– Lesionados… E estreantes –

À lista de nomes no departamento médico alemão como Jamal Musiala, Kai Havertz e Marc André ter Stegen se juntou na última hora Deniz Undav, autor da dobradinha diante da Bósnia na última sexta-feira e que ficou de fora deste jogo devido a problemas musculares. Foi exatamente a sua vaga que foi preenchida entre os onze titulares pelo seu companheiro de equipe no Stuttgart, Jamie Leweling.

“Apenas três jogadores que estavam em campo hoje também jogaram há cinco semanas contra a Holanda, por isso estamos orgulhosos do que fizemos”, disse o capitão Joshua Kimmich. “Tivemos muitos jogadores novos, alguns jovens e, infelizmente, muitas lesões, mas a diferença não foi muito perceptível”.

“Jamie fez uma excelente estreia, não é sempre que a Allianz Arena lhe dá uma recepção como essa. Ele se saiu bem”, disse Kimmich sobre o artilheiro do dia.

O goleiro Oliver Baumann também estreou aos 34 anos, tornando-se assim o goleiro mais velho a estrear pela seleção alemã.

O escolhido por Nagelsmann para substituir o lesionado Marc-André ter Stegen fez uma grande defesa evitando um gol de Donyell Malen no minuto final e assim garantiu a vitória.

Com 10 pontos, a Alemanha tem a garantia de terminar em uma das duas primeiras posições de sua chave, que inclui também Holanda (5 pontos), Hungria (5 pontos) e Bósnia-Herzegovina (1 ponto).

Assim, os jogos em Freiburg contra a Bósnia-Herzegovina e de Budapeste contra a Hungria no mês de novembro, sem nada em jogo, servirão para Nagelsmann continuar a fazer ajustes e testar mudanças na equipe que pretende voltar a lutar por títulos tanto em nível continental quanto internacional.

