Alemanha vence (2-0) e complica Espanha na Eurocopa feminina

A Alemanha venceu a Espanha por 2 a 0 nesta terça-feira e se classificou para as quartas de final da Eurocopa feminina, disputada na Inglaterra.

A equipe alemã conquistou assim sua segunda vitória em dois jogos nesta competição graças aos gols na primeira etapa de Klara Bühl (3) e da capitã Alexandra Popp (37).

Depois de duas rodadas disputadas no grupo B, a Alemanha garante sua vaga na próxima fase como primeira da chave com 6 pontos, enquanto a Espanha vai lutar pelo segundo lugar contra a Dinamarca no próximo sábado, em Brentford.

“Começamos pressionando muito, o que nos permitiu marcar um gol rapidamente em um momento muito importante do jogo”, comemorou a treinadora da Alemanha, Martina Voss-Tecklenburg.

“Montamos uma equipe disposta a sofrer e que mostrou uma grande capacidade de resistência”, acrescentou.

Espanha e Dinamarca estão empatadas com três pontos cada, depois que as dinamarquesas venceram a Finlândia por 1 a 0 também nesta terça-feira, graças a um gol da capitã Pernille Harder (72).

Em caso de empate, a vaga fica com a Espanha que tem um melhor saldo de gols, mas o ‘prêmio’ será enfrentar a anfitriã Inglaterra, que causou sensação na segunda-feira ao atropelar a Noruega vencendo por 8 a 0, a maior goleada da história da Europa, masculina e feminina.

bur-mcd/aam