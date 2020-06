Alemanha vai prorrogar seu mercado de verão até 5 de outubro

A Federação Alemã de Futebol (DFB) decidiu nesta segunda-feira estender o período de transferências de verão até 5 de outubro, para levar em conta os efeitos da crise do coronavírus no calendário.

A janela de transferências será aberta em um único dia, em 1º de julho e depois, de 15 de julho a 5 de outubro, anunciou a DFB, que tomou essa decisão em acordo com a Liga Alemã de Futebol (DFL) e a Fifa, que recomendaram às federações esta prorrogação do período de transferências.

Dessa forma, o mercado na Alemanha será fechado na véspera da data limite de inscrição de jogadores para a próxima Liga dos Campeões, em 6 de outubro.

O dia 1º de julho servirá essencialmente para registrar as contratações já anunciadas. Os jogadores afetados não poderão, no entanto, jogar com seus novos clubes até a temporada 2020-2021.

A segunda fase até outubro é coerente com as mudanças causadas pela pandemia do COVID-19: os campeonatos nacionais da Europa vão terminar em julho, e com isso a próxima temporada começará mais tarde do que o habitual. A Bundesliga, por exemplo, só começará em meados de setembro.

