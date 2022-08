Alemanha: Uniper pede por novo empréstimo de € 4 bi, com escassez de gás russo

Estadão Conteúdo 30/08/2022 - 14:13 Compartilhe

A Uniper, empresa gigante de energia alemã, informou na segunda-feira, 29, que solicitou uma extensão de um empréstimo ao banco estatal KfW, em meio a interrupções no fornecimento de gás da Rússia.

A companhia disse que recebeu mais 2 bilhões de euros (US$ 1,99 bilhão) na segunda-feira, o que significa que usou totalmente a linha de 9 bilhões de euros previamente acordada com o KfW. Desta forma, solicitou uma extensão de 4 bilhões de euros ao empréstimo, disse a empresa, observando que sua posição de liquidez permanece significativamente afetada pela interrupção no fornecimento de gás russo.

Os 4 bilhões de euros adicionais ajudarão a estabilizar a empresa enquanto as negociações continuam com o governo alemão sobre um pacote de estabilização, incluindo medidas relativas ao patrimônio da empresa, disse a Uniper.

No início deste mês, a Uniper registrou uma grande perda no primeiro semestre do ano, já que os preços do gás russo dispararam devido à oferta restrita. O governo alemão concordou com um pacote de resgate que fará com que o estado tenha uma participação de 30% na empresa.