Alemanha: trabalhadores da Volkswagen iniciarão greve, diz sindicato

Os funcionários da Volkswagen entrarão em greve na próxima semana, depois que os líderes sindicais e a empresa automobilística alemã não conseguiram chegar a um acordo sobre como cortar custos em meio a um mercado de veículos elétricos lento e com concorrência acirrada, disse uma autoridade sindical nesta sexta-feira, 29.

Um porta-voz do sindicato IG Metall relevou que os trabalhadores começariam as greves de advertência na segunda-feira, o que fará com que seus membros parem de usar ferramentas por algumas horas por dia. A duração da greve dependerá do progresso das negociações, disse ele.

A Volkswagen emprega cerca de 300.000 funcionários na Alemanha e opera 10 fábricas no país. A paralisação industrial prevista para começar semana que vem refere-se a cerca de 120.000 funcionários das fábricas de Wolfsburg, Braunschweig, Hanover, Salzgitter, Emden e Kassel, além de algumas subsidiárias.

A última rodada de negociações entre a Volkswagen e o sindicato terminou sem um acordo e as negociações devem ser retomadas em 9 de dezembro.