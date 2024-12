Alemanha suspende decisões sobre pedidos de asilo de sírios

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

A Alemanha, país com a maior comunidade síria na União Europeia, suspendeu as decisões pendentes sobre pedidos de asilo feitos por cidadãos sírios, anunciou nesta segunda-feira (9) o ministro do Interior, um dia após a queda do presidente Bashar al-Assad.

Dada “a atual incerteza”, o gabinete federal de imigração e refugiados “decretou hoje a suspensão de decisões sobre processos de asilo atualmente em curso” para os sírios, disse Nancy Faeser em um comunicado.

