Alemanha supera Sérvia e conquista seu primeiro Mundial de basquete

A Alemanha conquistou seu primeiro título mundial de basquete ao bater a Sérvia por 83 a 77 na final disputada neste domingo (10), em Manila (Filipinas).

A seleção alemã, bronze em 2002 quando era liderada por Dirk Nowitzki, levanta assim seu segundo troféu na história, após o título do EuroBasket de 1993.

Comandada pelo armador Dennis Schröder (28 pontos), do Toronto Raptors da NBA, a Alemanha abriu vantagem no terceiro quarto (22-10) e segurou a Sérvia na reta final da partida.

A vitória alemã, sem perder um único jogo e derrotando os Estados Unidos nas semifinais, consagra um trabalho de reestruturação que começou após a aposentadoria de Nowitzki e cujos frutos já começaram a ser colhidos no ano passado, com o terceiro lugar no EuroBasket em casa.

