Alemanha sofre goleada para o Japão (4-1) nove meses antes da Eurocopa

A nove meses de sediar a Eurocopa, a Alemanha sofreu uma goleada para o Japão por 4 a 1 em amistoso disputado neste sábado (9), em Wolfsburg, e somou sua quarta derrota nos últimos cinco jogos, uma sequência que deixa na na corda bamba o técnico Hansi Flick.

Anunciado pela Federação Alemã de Futebol (DFB) em 2021 para assumir a seleção no lugar de Joachim Low, Flick já sofreu a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo no ano passado.

Daqui a três dias, a Alemanha enfrenta a França em novo amistoso, em Dortmund.

