Alemanha se classifica para a Copa do Mundo de 2022 com vitória sobre a Macedônia do Norte

SKOPJE (Reuters) – A Alemanha se classificou para a Copa do Mundo de 2022 com uma goleada sobre a Macedônia do Norte por 4 x 0 fora de casa nesta segunda-feira, garantindo a primeira colocação no Grupo J das eliminatórias com duas rodadas de antecipação.

Os dois gols de Timo Werner no segundo tempo, além de um gol de Kai Havertz e outro de Jamal Musiala asseguraram a quinta vitória da Alemanha no quinto jogo sob o comando do técnico Hansi Flick, levando a equipe aos 21 pontos, com a Romênia em segundo lugar com 13.

Todos os líderes de grupos nas eliminatórias europeias garantem classificação automática para o torneio no Catar.

Os alemães, que foram eliminados na primeira fase da Copa de 2018 e nas oitavas-de-final na Eurocopa deste ano, tiveram uma chance no início da partida, com Thomas Mueller de cabeça.

Mas, assim como na vitória por 2 x 1 sobre a Romênia na sexta-feira, faltou precisão nos passes finais e finalizações para a seleção alemã, que criou apenas algumas chances na primeira etapa, inclusive com Timo Werner batendo na trave em um chute baixo nos acréscimos.

A Alemanha, derrotada pela Macedônia do Norte por 2 x 1 em Duisburg em março, abriu o marcador aos 5 minutos do segundo tempo, quando Serge Gnabry abriu a defesa com um belo lançamento para Mueller, que tocou para Havertz colocar para dentro.

Werner então marcou duas vezes em três minutos, primeiro após nova assistência de Mueller aos 25 minutos, e depois com uma bola curva a 15 metros do gol.

O reserva Musiala fechou a conta sete minutos antes do final, com seu primeiro gol pela seleção alemã.

(Reportagem de Karolos Grohmann)

