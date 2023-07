Alemanha registra queda no número de nascimentos em 2022

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/07/2023 - 18:31 Compartilhe

No ano passado, cerca de 738 mil bebês nasceram na Alemanha, 7% a menos do que em 2021. Estatísticas também mostram declínio na taxa de natalidade do país, que chegou ao nível mais baixo desde 2013Após um número particularmente alto de nascimentos em 2021, significativamente menos crianças nasceram na Alemanha em 2022. Além disso, a taxa de natalidade também caiu no ano passado: em média, cada mulher deu à luz 1,46 filho, uma queda de 8% e o índice mais baixo desde 2013.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (21/07) pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) da Alemanha.

No ano passado, foram registrados no país 738.819 recém-nascidos – 7% a menos do que em 2021 (56.673 bebês a menos). Em 2021, no auge da pandemia de coronavírus, foram registrados 795.492 nascimentos, o maior número desde 1997.

Em 2021, a taxa de natalidade tinha aumentado significativamente para 1,58 filho por mulher. Para que a população de um país não diminua –sem imigração – em termos puramente matemáticos, é necessário nascer cerca de 2,1 filhos por mulher em nações altamente desenvolvidas.

Berlim e Hamburgo têm a menor taxa de natalidade

A taxa de natalidade caiu em todos os estados da Alemanha, mas de forma particularmente acentuada em Hamburgo e Berlim, enfatizou o Destatis. Nessas duas cidades-estados, a queda foi de 10%. Em Bremen, por outro lado, o declínio foi mais fraco, de 4%.

Como tem acontecido desde 2017, a menor taxa de natalidade do país foi registrada em Berlim: 1,25 filho. Em 2021, esse índice era de 1,39 filho por mulher.

As mulheres da Renânia-Palatinado e da Baixa Saxônia tiveram as maiores taxas de natalidade com 1,52 filho.

Nos estados da antiga Alemanha Ocidental, a taxa de natalidade caiu de 1,60 para 1,48, e nos estados da antiga Alemanha Oriental, de 1,54 para 1,43 filhos por mulher.

Primeiro bebê aos 30 anos

A idade média das mulheres quando deram à luz o primeiro filho no ano passado foi de 30,4 anos, um pouco menor do que em 2021, quando era de 30,5 anos.

Já a média de idade dos pais no nascimento do primeiro filho permaneceu inalterada, em 33,3 anos.

Independentemente de ser o primeiro ou outro filho, as mães tinham em média 31,7 anos quando deram à luz no último ano, e os pais, 34,7 anos.

le (ots)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias