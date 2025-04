Alemanha registra dezenas de marchas pacifistas na Páscoa

Tradição no país desde a década de 60, atos deste ano pediram que o futuro governo alemão repense gastos militares e favoreça a solução negociada de conflitos.Milhares de pessoas em toda a Alemanha participaram neste sábado (19/04) de cerca de 70 marchas de Páscoa em todo o país para pedir paz, uma tradição que remonta à década de 60.

Cerca de cem eventos do tipo estão planejados até a segunda-feira de Páscoa, de acordo com o grupo ativista Netwerk Friedenskooperative (Rede Cooperativa da Paz), sediado em Bonn, que coordena as marchas neste ano.

Entre as cidades que recebem as marchas pacifistas de Páscoa estão Colônia, Munique, Berlim, Leipzig, Bremen e Stuttgart.

Apelo ao novo governo alemão

Um porta-voz do grupo, Kristian Golla, disse que um dos focos das manifestações deste ano foi apelar ao futuro governo de coalizão alemão para que o país "se torne capaz de paz em vez de guerra".

"Em vez de contrair novas dívidas e gastar vários bilhões de euros em armas, são necessários acordos de desarmamento e diplomacia inteligente" para acabar com a guerra na Ucrânia e estabelecer uma arquitetura de segurança europeia conjunta que garanta a paz, disse.

Manifestantes pediram paz para os inúmeros conflitos em todo o mundo

As marchas começaram na quinta-feira e continuarão até segunda-feira, o último dia do feriado de Páscoa na Alemanha. Golla disse que o comparecimento neste ano foi um pouco maior do que nos anos anteriores.

As manifestações também incluem uma marcha de três dias de duração que começou no sábado na cidade de Duisburg e continuará até segunda-feira pela região do Vale do Ruhr, passando por Essen, Gelsenkirchen, Herne e Bochum até Dortmund.

Contra guerra em Gaza e mísseis dos EUA

Além de protestar contra a invasão da Ucrânia pela Rússia e os gastos armamentistas na Europa em resposta à guerra, os manifestantes também expressam sua oposição à guerra na Faixa de Gaza e ao planejamento de instalação de mísseis de médio alcance dos EUA na Alemanha.

Em Bonn, o lema da manifestação foi "Sim à paz – não à prontidão de combate", em Kassel "Paz – desarmamento – proteção climática – venha para a marcha de Páscoa" e em Leipzig "Contra o rearmamento e os cortes nos serviços sociais".

Inspiradas por protestos contra uma instalação de pesquisa de armas nucleares no Reino Unido, as marchas antiguerra de Páscoa iniciaram-se na Alemanha em 1958, com uma manifestação em Hamburgo.

Os eventos alcançaram um pico de participação entre 1968 e 1983, quando levaram centenas de milhares às ruas da Alemanha Ocidental, a cada ano, para protestar especialmente contra a presença de armas nucleares na Europa.