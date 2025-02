Alemanha prorroga controle de fronteiras por mais 6 meses

BERLIM, 12 FEV (ANSA) – Em campanha pela reeleição, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou nesta quarta-feira (12) que o controle nas fronteiras do país, em vigor desde setembro passado a fim de impedir a imigração ilegal, será prorrogado por mais seis meses.

“Hoje ordenamos a prorrogação dos controles fronteiriços de todo o país por mais seis meses e notificamos a União Europeia”, disse Scholz.

A medida, que no último 16 de setembro suspendeu na Alemanha a livre circulação do Espaço Schengen, tem dado resultados “de modo eficaz”, segundo o chanceler, com “47 mil expulsões, redução de um terço nos pedidos de asilo entre 2023 e 2024 e prisão de 1,9 mil pessoas ligadas ao tráfico humano”.

Scholz, de centro-esquerda, busca a reeleição em 23 de fevereiro, sendo que o combate à imigração ilegal tem sido um dos temas centrais da campanha.

Em janeiro, um afegão de 28 anos com problemas psiquiátricos realizou um ataque a faca contra crianças da pré-escola em um parque na Baviera, deixando ao menos dois mortos.

Já em dezembro, um atropelamento em massa em um mercado natalino em Magdeburg cometido por um imigrante saudita matou ao menos cinco pessoas. (ANSA).