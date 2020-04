Alemanha prorroga confinamento até 19 de abril

BERLIM, 01 ABR (ANSA) – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prorrogou para 19 de abril o fim das medidas de confinamento no país por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com isso, as restrições à circulação no país irão – inicialmente – além das proibições adotadas na Itália, previstas para terminar no dia 13. “Uma pandemia não sabe o que é feriado”, disse Merkel em reunião com governadores, segundo a agência DPA. “A dinâmica da difusão do coronavírus na Alemanha ainda é muito alta, devemos fazer de tudo para impedir uma velocidade de contágio excessiva e garantir a operacionalidade de nosso sistema sanitário”, afirma o decreto do governo.

O país tem mais de 73 mil casos do novo coronavírus e 821 mortos. Na Europa, a Alemanha está atrás em números absolutos apenas da Itália (105,8 mil casos e 12,4 mil óbitos) e da Espanha (102 mil casos e 9 mil óbitos).

Em uma coletiva de imprensa, Merkel acrescentou que só será possível ter uma ideia melhor sobre a duração definitiva das medidas de confinamento depois da Páscoa. (ANSA)