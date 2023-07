Alemanha prende sete suspeitos de terrorismo islâmico

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/07/2023 - 11:31 Compartilhe

Originários de ex-repúblicas soviéticas, homens já haviam estudado alvos e procurado obter armas para "atentados de repercussão pública" em apoio ao "Estado Islâmico". Grupo tinha ramificações na Holanda.Sete homens foram presos nesta quinta-feira (06/07), no oeste da Alemanha, sob suspeita de atividades terroristas de motivação fundamentalista islâmica. Segundo o Ministério Público Federal, eles são acusados de fundar uma associação terrorista e planejar "atentados de repercussão pública", em apoio ao autodenominado "Estado Islâmico" (EI).

O grupo veio junto para a Alemanha pouco após o início da guerra na Ucrânia. Defendendo uma ideologia muçulmana radical, seis deles vinham "coletando fundos para o EI desde abril de 2022". Cinco são originários do Tajiquistão, um do Quirguistão e um do Turcomenistão, todas ex-repúblicas da União Soviética.

À mesma associação que fundaram pertencem outro tajique e sua esposa, que as autoridades da Holanda também acabam de prender. "A investigação levou à suspeita de que o homem é membro do EI e que recebeu a ordem de planejar um atentado terrorista", relatou o Ministério Público holandês. Embora "os planos ainda não fossem concretos", eram "sérios o suficiente" para o órgão intervir.

Locais de atentado haviam sido examinados

Os sete detidos no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália estavam em contato com membros do braço regional do EI "Estado Islâmico Província Khorasan" (ISPK), alusão a uma região do Irã.

Embora também não tivessem um plano de atentado concreto, diversos possíveis alvos na Alemanha estavam em sua mira, e os locais já haviam sido estudados. Além disso, os acusados teriam tentado adquirir armas.

No decorrer da quinta e da sexta-feira, eles se apresentam ao juiz de inquérito preliminar do Tribunal Federal de Justiça (BGH), em Karlsruhe. Desde o começo de 2014, atos cometidos por membros ou apoiadores do "Estado Islâmico" que sejam cidadãos, residentes ou ativos na Alemanha são puníveis nos termos do Código Penal do país.

av (AFP, EPD, DPA)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias