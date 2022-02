Alemanha pode entrar em recessão no primeiro trimestre, adverte Bundesbank

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve “contrair-se significativamente” no primeiro trimestre de 2022, puxado pela covid-19, o que levaria a maior economia europeia a uma recessão técnica, antes de uma aguardada forte recuperação, informou nesta segunda-feira (21) o Banco Central Alemão.

De janeiro a março, o crescimento da economia alemã “poderia voltar a se contrair significativamente devido à pandemia”, após um recuo do PIB de 0,7% no quarto trimestre do ano passado.

A entidade previu uma recuperação no trimestre seguinte, coincidindo com a primavera no hemisfério norte.

O Bundesbank explicou que a atividade econômica caiu no último trimestre de 2021 devido a um refluxo da pandemia de covid, um efeito que continua sendo sentido no trimestre atual.

Os confinamentos decretados e os ajustes nos comportamentos dos consumidores afetaram com força alguns setores.

Do ponto de vista técnico, uma recessão é definida como uma contração do PIB durante dois trimestres consecutivos.

