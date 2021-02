Alemanha: PMI composto recua a 50,8 em janeiro e o de serviços cai a 46,7

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores de serviços e industrial, caiu de 52 em dezembro para 50,8 em janeiro, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit. O resultado veio em linha com a leitura prévia do mês passado e a leitura acima de 50 confirma que a maior economia da Europa permanece em expansão, ainda que em ritmo mais contido. Somente o PMI de serviços da Alemanha recuou de 47 em dezembro para 46,7 em janeiro, com a leitura abaixo de 50 indicando contração no setor, e ficou um pouco abaixo da estimativa preliminar, de 46,8.

