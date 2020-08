Alemanha: PIB (2ª estimativa) cai 9,7% no 2º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha sofreu um tombo de 9,7% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, refletindo as medidas de confinamento tomadas no período em função da pandemia de covid-19, segundo revisão publicada nesta terça-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país.

A queda é a maior já registrada desde que o indicador começou a ser medido, em 1970. O resultado, porém, ficou acima da contração de 10,1% mostrada na leitura preliminar e que analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam ver confirmada hoje. Em relação a igual período de 2019, o PIB da maior economia europeia teve contração de 11,3% entre abril e junho. Na estimativa original, o recuo havia sido de 11,7%.

Veja também