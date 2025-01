Alemanha lança portal online para pedidos de visto

Nova plataforma digital acelera solicitações para pessoas que desejam trabalhar, estudar ou se juntar à família no país e está disponível para candidatos de todo o mundo.A Alemanha lançou uma nova plataforma digital para solicitantes de visto. O novo portal foi apresentado pela ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, como "uma verdadeira revolução administrativa" em uma nota à imprensa.

O site, disponível aqui, tem como objetivo facilitar o acesso aos documentos necessários para aqueles que desejam trabalhar, estudar ou se juntar à família na Alemanha.

Os solicitantes podem escolher entre 28 categorias de vistos nacionais. Entre eles estão o Chancenkarte, que permite ao trabalhador de países estrangeiros com qualificação profissional a entrar no país para procurar um emprego, e o reagrupamento familiar, para facilitar que uma pessoa casada com um cidadão alemão entre se junte ao cônjuge.

Também é possível adiantar a solicitação do Blau Karte, específico para profissionais de TI.

O novo portal está disponível desde 1º de janeiro de 2025 para todos os 167 escritórios de vistos da Alemanha em todo o mundo. Na prática, ele adianta o processo de análise das pessoas aptas a solicitar entrada no país e promete agilizar o requerimento, mas não substitui etapas presenciais quando necessárias.

Revisão do processo de visto

Annalena Baerbock elogiou o novo sistema, dizendo que a reforma estava "atrasada há muito tempo".

"Todos os anos, a Alemanha tem um déficit de pelo menos 400 mil trabalhadores qualificados", disse Baerbock.

"Em momentos como este, não podemos nos dar ao luxo de simplesmente deixar de lado os melhores [imigrantes] que vêm aqui para arregaçar as mangas por causa de longos formulários de inscrição e períodos de espera ainda mais longos", acrescentou.

Baerbock enfatizou que a Alemanha, como país de imigração, exige "um processo de visto nacional que seja de última geração – moderno, digital e seguro".

gq (DW, KNA, OTS)