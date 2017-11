Alemanha irá retirar diplomata de embaixada na Coreia do Norte

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, informou nesta quinta-feira que irá retirar um diplomata da embaixada alemã na Coreia do Norte como forma de protesto ao mais recente teste de míssil do país. O embaixador, no entanto, continua em Pyongyang.

Na quarta-feira, o regime de Kim Jong-un realizou um novo teste de míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear e alcance para atingir todo o território dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.