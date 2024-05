Alemanha inicia preparação para a Euro com treino aberto para 15 mil pessoas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 16:59 Para compartilhar:

A seleção da Alemanha iniciou a preparação para disputar a Eurocopa (14 de junho – 14 de julho) como anfitriã com um treino aberto para o público que contou com a presença de 15 mil pessoas, nesta segunda-feira (27), na cidade de Jena, no leste do país.

“Era uma grande oportunidade para nos mostrarmos acessíveis, é muito importante”, explicou o diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler.

Cerca de 15 mil torcedores encheram as arquibancadas do estádio Ernst-Abbe, casa do Carl Zeiss Jena (4ª divisão), enquanto 16 mil espectadores acompanharam o treino pelo canal da Federação Alemã de Futebol (DFB) no YouTube.

Um grupo de 15 jogadores treinou durante uma hora. Jamal Musiala, Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic e David Raum participaram do aquecimento e fizeram atividades à parte.

Ao final do treino, jogadores e comissão técnica distribuíram autógrafos e entregaram bolas da Eurocopa aos torcedores presentes.

Dos 27 convocados pelo técnico Julian Nagelsmann, vários não participaram desta primeira atividade, entre eles os quatro finalistas da Liga dos Campeões: Nico Schlotterbeck e Niclas Füllkrug, do Borussia Dortmund, e Toni Kroos e Antonio Rüdiger, do Real Madrid. O jogo será disputado no sábado, em Londres.

Já o goleiro Manuel Neuer ficou em Munique por conta de uma gastroenterite e chegará para integrar a seleção na quinta-feira.

Os jogadores do Bayer Leverkusen Florian Wirtz, Robert Andrich e Jonathan Tah, campeões da Copa da Alemanha no último sábado, viajarão a Blankenhain (onde a equipe se concentra durante a preparação) na quarta-feira, assim como o capitão Ilkay Gündogan, que encerrou sua temporada com o Barcelona no domingo.

O goleiro do Barça Marc-André ter Stegen irá juntar à seleção na próxima segunda-feira.

