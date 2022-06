Alemanha goleia Itália e ultrapassa rival na Liga das Nações

ROMA, 14 JUN (ANSA) – A Alemanha derrotou a Itália, por 5 a 2, no Borussia-Park, em Monchengladbach, nesta terça-feira (14), em partida válida pela quarta rodada do Grupo 3 da Liga das Nações.

Logo no início do jogo, a seleção de Hansi Flick abriu o placar aos nove minutos, com Kimmich, e ampliou com Gündogan, que converteu um pênalti sofrido por Hofmann aos 48. O primeiro tempo da partida foi marcado pela superioridade da Alemanha, que teve 75% da posse de bola e poderia ter feito um placar maior do que 2 a 0.





Na etapa final, Müller marcou o terceiro da Alemanha, aos 5 minutos, após Raum cruzar pela esquerda e Spinazzola rebater mal. Já aos 22, Müller deu um belo passe para Gnabry, que tocou dentro da área para Werner ampliar a goleada. O quinto tento foi marcado um minuto depois novamente por Werner.

Os italianos conseguiram diminuir o placar após cerca de 10 minutos, quando Dimarco bateu cruzado, Neuer espalmou e Gnonto balançou a rede no rebote. Logo depois, a partida precisou de uma breve paralisação devido à invasão de alguns torcedores, que foram rapidamente bloqueados pela equipe de segurança.

Já nos acréscimos, Dimarco cobrou escanteio pela direita e Bastoni marcou de cabeça para fazer o segundo da Azzurra.

Com o resultado, a seleção italiana perde a invencibilidade na competição e cai para o terceiro lugar do Grupo 3, sendo superada pela Alemanha, que agora tem seis pontos. A Hungria, que goleou a Inglaterra fora de casa por 4 a 0 hoje, assumiu a liderança, com sete.

Nos três primeiros confrontos da competição, o time de Roberto Mancini havia acumulado cinco pontos, com uma vitória e dois empates.

Com a vitória, a Alemanha conquista sua primeira na história sobre a Itália em competições oficiais. Até hoje, haviam sido apenas oito triunfos em amistosos. (ANSA)