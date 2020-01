Alemanha, França e GB concordam em trabalhar juntas para ‘reduzir tensão’ no Oriente Médio

Os líderes da Alemanha, França e Grã-Bretanha concordaram neste domingo em trabalhar juntos para reduzir a tensão no Oriente Médio, que atingiu seu ápice após o assassinato pelos Estados Unidos do general iraniano Qasem Soleimani no Iraque, segundo um porta-voz do governo alemão.

“A chanceler Angela Merkel, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o premier britânico, Boris Johnson, concordaram em trabalhar juntos para reduzir a tensão naquela região”, declarou o porta-voz alemão, depois que Merkel conversou por telefone com os dois colegas.

“Os três concordam que uma desescalada é algo urgente”, assinalou o porta-voz. Os líderes convidaram “o Irã, em particular, a mostrar cautela nas circunstâncias atuais”.