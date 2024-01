Alemanha entra em recessão após PIB cair 0,3% no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/01/2024 - 7:01 Para compartilhar:

A Alemanha entrou em recessão técnica após sua economia sofrer contração pelo segundo trimestre consecutivo no fim do ano passado. O Produto Interno Bruto (PIB) alemão caiu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. No terceiro trimestre de 2023, a maior economia da Europa já havia encolhido 0,1% em relação ao segundo trimestre. Na comparação anual do quarto trimestre, o PIB alemão diminuiu 0,2% entre outubro e dezembro, também em linha com o consenso da FactSet.

